Halkbank ve Ziraat Bankkart oyuncuları Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımına seçildi - Son Dakika
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Halkbank ve Ziraat Bankkart oyuncuları Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımına seçildi

Halkbank ve Ziraat Bankkart oyuncuları Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi\'nin en iyi takımına seçildi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nimir Abdel-Aziz ve Matthew Anderson, Halkbank ve Ziraat Bankkart oyuncuları olarak sezonun en iyi takımına seçildi. Oylamada Abdel-Aziz en iyi pasör çaprazı, Anderson ise en iyi smaçör olarak ödüllendirildi.

01.05.2024 18:01
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Halkbank'tan Nimir Abdel-Aziz ve Ziraat Bankkart'tan Matthew Anderson, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımına girdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde taraftar oylarıyla belirlenen 2023-2024 sezonunun en iyi takımı açıklandı.

Oylamada Nimir Abdel-Aziz en iyi pasör çaprazı ve Matthew Anderson en iyi smaçör olarak sezonun en iyi takımına seçildi.

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımı şöyle:

En iyi pasör: Luciano de Cecco (Arjantin/ Lube Cucine Civitanova)

En iyi pasör çaprazı: Nimir Abdel-Aziz (Hollanda/ Halkbank)

En iyi smaçör: Alessandro Michieletto (İtalya/ Trentino Itas), Matthew Anderson (ABD/ Ziraat Bankkart)

En iyi libero: Jakub Popiwczak (Polonya/ Jastrzebski Wegiel)

En iyi orta oyuncu: Graham Vigrass (Kanada/ Guaguas Las Palmas), Norbert Huber (Polonya/ Jastrzebski Wegiel)

En iyi antrenör: Marcelo Mendez (Arjantin/ Jastrzebski Wegiel)

Kaynak: AA

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