Halkbank ve Ziraat Bankkart oyuncuları Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi\'nin en iyi takımına seçildi

Halkbank'tan Nimir Abdel-Aziz ve Ziraat Bankkart'tan Matthew Anderson, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımına girdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde taraftar oylarıyla belirlenen 2023-2024 sezonunun en iyi takımı açıklandı.
Oylamada Nimir Abdel-Aziz en iyi pasör çaprazı ve Matthew Anderson en iyi smaçör olarak sezonun en iyi takımına seçildi.
Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımı şöyle:
En iyi pasör: Luciano de Cecco (Arjantin/ Lube Cucine Civitanova)
En iyi pasör çaprazı: Nimir Abdel-Aziz (Hollanda/ Halkbank)
En iyi smaçör: Alessandro Michieletto (İtalya/ Trentino Itas), Matthew Anderson (ABD/ Ziraat Bankkart)
En iyi libero: Jakub Popiwczak (Polonya/ Jastrzebski Wegiel)
En iyi orta oyuncu: Graham Vigrass (Kanada/ Guaguas Las Palmas), Norbert Huber (Polonya/ Jastrzebski Wegiel)
En iyi antrenör: Marcelo Mendez (Arjantin/ Jastrzebski Wegiel)
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