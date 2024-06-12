Halkbank, yeni sezon için Igor Kolakovic ile anlaştı - Son Dakika
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Halkbank, yeni sezon için Igor Kolakovic ile anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, yeni sezon için Karadağlı başantrenör Igor Kolakovic ile anlaştı. Kolakovic'in kariyerinde Asya ve Avrupa şampiyonlukları ile dört dünya ikinciliği bulunuyor. Kolakovic, Halkbank'ı çalıştıracak olmanın kendisini onurlandırdığını belirterek, hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

12.06.2024 10:57
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, yeni sezon için Karadağlı başantrenör Igor Kolakovic ile anlaştı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 59 yaşındaki deneyimli başantrenör Kolakovic'in kariyerinde Asya ve Avrupa şampiyonlukları ile dört dünya ikinciliği bulunuyor.

Kolakovic daha önce Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya), İran Milli Takımı, Drgos CANNES (Fransa), Sırbistan 23 Yaş Altı Milli Takımı, ACH Volley (Slovenya) ve OK Buducnost Podgorica (Karadağ) takımlarında da görev yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Igor Kolakovic, Halkbank'ı çalıştıracak olmanın kendisini onurlandırdığını belirterek, "Önümüzdeki sezon Türkiye şampiyonu Halkbank'a, ulusal şampiyonada, kupada, Süper Kupa'da ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde liderlik etmek büyük bir onur, sorumluluk ve aynı zamanda bir zevktir. Taraftarları, oyuncuları, kadrosu ve yönetimi ile hedeflerimize ulaşmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank, yeni sezon için Igor Kolakovic ile anlaştı - Son Dakika

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