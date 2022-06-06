Halter Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Halter Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

06.06.2022 10:12
Halter Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Kadın Halter Milli Takımı, 100. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nı birinci olarak tamamladı.

Kadın Halter Milli Takımı, 100. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nı birinci olarak tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada 17 madalya alan kadın milli sporcuların, 690 puanla takım halinde Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği belirtildi.

Erkek Halter Milli Takımı'nın ise 6 madalyayla şampiyonayı 6. sırada tamamladığı aktarıldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonanın her gününde sporcuların Türkiye'ye madalya sevinci yaşattığını aktararak, "Çok kısa zaman içerisinde toparladığımız milli kadromuz ile çalışmalarımıza başladık. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde elde ettiğimiz başarılı sonuçlardan sonra büyüklerde de güzel sonuçlar almaya başladık. El ele, omuz omuza, birliktelik içerisinde daha güzel sonuçlara imza atacağımıza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mız başta olmak üzere bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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