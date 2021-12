- Hamza Hamzaoğlu: "En azından sahamızdaki güçlü oyunumuzu sürdürüyoruz"

RİZE - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Yine bir iç saha maçı, yine galibiyet. Bizim için sevindirici, en azından sahamızdaki güçlü oyunumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, "Yine bir iç saha maçı, yine galibiyet. Bizim için sevindirici, en azından sahamızdaki güçlü oyunumuzu sürdürüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı ortaya koydukları mücadele için tebrik ediyorum. Bugün yine bazı arkadaşlarımız aramızda değildi. Her zaman söylüyoruz, biz bir takımız herkesin her zaman hazır olması lazım. Bugün Tarık ve Emir Han sahada görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum Önemli olan 3 puandı ve bunu da aldık. Tabii ki daha iyi olmamız gerekir, her geçen gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Bu işin gerçek kahramanları futbolcular, asıl övgüye onlar layıklar. Taraftarlarımızın ısrarı ile sahada onları selamladım. Taraftarlarımıza da bize duydukları sevgi ve güvenden dolayı da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.