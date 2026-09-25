Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı 7-10 Ekim'de Kemer'de start alacak - Son Dakika
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Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı 7-10 Ekim'de Kemer'de start alacak

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2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. etabına ev sahipliği yapacak Sea to Sky, 7-10 Ekim'de Antalya Kemer'de düzenlenecek. Deniz seviyesinden Tahtalı Dağı'nın yaklaşık 2 bin 365 metre rakımlı zirvesine uzanan yarış, ekimde Kemer'e hareketlilik kazandıracak.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Sea to Sky, 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. etabına ev sahipliği yapacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika'da 8 yarıştan oluşan 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı, 7-10 Ekim'de Kemer'de gerçekleştirilecek.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenecek Sea to Sky, Akdeniz kıyısından başlayıp Toroslar'ın zirvesine uzanan parkuruyla sporcuları deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 365 metre rakımdaki Tahtalı Dağı'nın zirvesine taşıyacak.

Plaj, orman ve dağ yarışlarından oluşan organizasyonda sporcular, farklı zemin ve parkurlarda mücadele edecek.

KEMK Başkanı ve Sea to Sky Organizatörü Semih Özdemir, organizasyonun dünyanın önemli hard enduro yarışlarından biri haline geldiğini belirtti.

Bu yıl şampiyonluk mücadelesinin Kemer'e taşınmasının heyecan verici olduğunu ifade eden Özdemir, Manuel Lettenbichler, Mitch Brightmore, Teodor Kabakchiev, Billy Bolt, Wade Young ve Mario Roman gibi sporcuların yarışta yer alacağını aktardı.

Özdemir, şampiyonada Lettenbichler'ın 150 puanla zirvede yer aldığını, Brightmore'un 126 puanla ikinci sırada bulunduğunu, Kabakchiev'in ise 94 puanla üst sıralardaki mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, Kemer'de alınacak puanların sezonun son bölümü açısından önem taşıdığını kaydetti.

Sea to Sky'ın parkur yapısının organizasyonu diğer hard enduro yarışlarından ayırdığını aktaran Özdemir, deniz seviyesinden başlayan yarışın Tahtalı Dağı'nın zirvesine kadar uzandığını ifade etti.

Özdemir, organizasyonda hız, teknik sürüş, fiziksel ve zihinsel dayanıklılığın yanı sıra yarış boyunca doğru karar verebilmenin de önemli olduğunu aktardı.

Hazırlık çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Özdemir, yarış haftasında dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların yanı sıra motor sporları meraklılarının da Kemer'de ağırlanacağını belirtti.

Özdemir, Sea to Sky'ın sporun yanı sıra bölge turizmine de katkı sağladığını ifade ederek, ekim ayında düzenlenen organizasyonun turizm sezonunun yoğunluğunun azaldığı dönemde Kemer'e hareketlilik kazandıracağını kaydetti.

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği ve Olympos Teleferik'in destekleriyle gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı 7-10 Ekim'de Kemer'de start alacak - Son Dakika
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