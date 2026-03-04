Harry Maguire\'a hapis cezası

Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen İngiliz stoper Harry Maguire, Yunan mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI

İngiliz basınından edinilen bilgilere göre; Maguire, 2020 yılının Ağustos ayında Yunanistan'da meydana gelen bir olayla ilgili olarak hafif saldırı, tutuklamaya direnme ve rüşvet girişiminde bulunma suçlarının hepsinden suçlu bulundu. Böylece İngiliz oyuncunun, Yunan mahkemeleri tarafından 15 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun avukatlarının bu karar sonrası temyiz başvurusunda bulunacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United formasıyla bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki deneyimli savunmacı,2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.