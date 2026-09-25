Hasan Aksoyak, 40. aktif sezonunda oyuncu ve başantrenör olarak devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasan Aksoyak, 40. aktif sezonunda oyuncu ve başantrenör olarak devam ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hasan Aksoyak, 40. aktif sezonunda oyuncu ve başantrenör olarak devam ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1986'da Kayseri Meysuspor altyapısında başlayan 48 yaşındaki Hasan Aksoyak, 2026-2027 sezonuyla Büyük Erkekler Ligi'ndeki 40. aktif sezonuna girdi. Aksoyak, Hasketbol Spor Kulübü'ndeki başkanlık ve başantrenörlük görevlerini de sürdürüyor.

Kayseri basketbolunun deneyimli isimlerinden Hasan Aksoyak, 1986 yılında başlayan basketbol kariyerinde 40. aktif sezonuna girdi. 48 yaşındaki Aksoyak, 2026-2027 sezonunda Büyük Erkekler Ligi'nde forma giymeye devam ediyor.

1986 yılında Kayseri Meysuspor altyapısında basketbola başlayan Hasan Aksoyak, 2026-2027 sezonuyla birlikte aktif sporculuk kariyerinin 40. sezonuna ulaştı. 48 yaşındaki Aksoyak, kariyeri boyunca Kayseri'nin yanı sıra Konya, Malatya, Sivas ve Tokat'taki farklı kulüplerde forma giydi. Süper Lig A takım seviyesinin yanı sıra 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Lig'de mücadele etti. Kariyeri boyunca çeşitli liglerde sayı krallığı ve MVP dereceleri elde eden Aksoyak, 3x3 Milli Takım'da da kaptanlık yaptı. Aktif sporculuk kariyerini sürdüren Aksoyak, aynı zamanda kurucusu olduğu Hasketbol Spor Kulübü'nde başkanlık ve başantrenörlük görevlerini yürütüyor. Aksoyak, 23 Eylül 2026 tarihinde Büyük Erkekler Ligi'nde oynanan karşılaşmayla 40. aktif sezonuna başladı.

1986 yılında başlayan basketbol kariyerini sürdüren Aksoyak, yeni sezonda da hem oyuncu hem de kulüp yöneticisi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA
KayseriSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi
Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
12 yıldır aranıyordu Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı 12 yıldır aranıyordu! Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
Kredi çekmek isterken hayatı karardı Hem dolandırıldı hem hapis yattı Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı
Türkiye’nin konuştuğu Zeynep, Beyaz’la Joker’de yarışacak Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak
14:17
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
14:00
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
13:49
İlkin Aydın’a annesiyle gittiği konserde şok soru Yüzü hemen düştü
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsrailli’nin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 14:28:55. #7.13#
SON DAKİKA: Hasan Aksoyak, 40. aktif sezonunda oyuncu ve başantrenör olarak devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei