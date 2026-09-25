Hasan Aksoyak, 40. aktif sezonunda oyuncu ve başantrenör olarak devam ediyor

Kayseri basketbolunun deneyimli isimlerinden Hasan Aksoyak, 1986 yılında başlayan basketbol kariyerinde 40. aktif sezonuna girdi. 48 yaşındaki Aksoyak, 2026-2027 sezonunda Büyük Erkekler Ligi'nde forma giymeye devam ediyor.

1986 yılında Kayseri Meysuspor altyapısında basketbola başlayan Hasan Aksoyak, 2026-2027 sezonuyla birlikte aktif sporculuk kariyerinin 40. sezonuna ulaştı. 48 yaşındaki Aksoyak, kariyeri boyunca Kayseri'nin yanı sıra Konya, Malatya, Sivas ve Tokat'taki farklı kulüplerde forma giydi. Süper Lig A takım seviyesinin yanı sıra 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Lig'de mücadele etti. Kariyeri boyunca çeşitli liglerde sayı krallığı ve MVP dereceleri elde eden Aksoyak, 3x3 Milli Takım'da da kaptanlık yaptı. Aktif sporculuk kariyerini sürdüren Aksoyak, aynı zamanda kurucusu olduğu Hasketbol Spor Kulübü'nde başkanlık ve başantrenörlük görevlerini yürütüyor. Aksoyak, 23 Eylül 2026 tarihinde Büyük Erkekler Ligi'nde oynanan karşılaşmayla 40. aktif sezonuna başladı.

1986 yılında başlayan basketbol kariyerini sürdüren Aksoyak, yeni sezonda da hem oyuncu hem de kulüp yöneticisi olarak çalışmalarına devam ediyor.