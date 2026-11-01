Hasi, Eyüpspor'u 5-1 yenen Amed Sportif'in performansını tesadüfe bağlamadı - Son Dakika
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Hasi, Eyüpspor'u 5-1 yenen Amed Sportif'in performansını tesadüfe bağlamadı

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Süper Lig'de 10. haftada Diyarbakır Stadı'nda Eyüpspor'u 5-1 yenen Amed Sportif'te teknik direktör Besnik Hasi, 10 maçlık performansın tesadüf olmadığını söyledi. Hasi, oyuncularının iyi iş çıkardığını ve kırmızı kart gören Ballet'nin gelecek maçta forma giyemeyeceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Besnik Hasi, "Şu ana kadar oynadığımız 10 maçta elde ettiğimiz performansın tesadüf olmadığı açık. Oyuncularım çok iyi iş çıkardı." dedi.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hasi, takımının performansından memnun olduğunu belirterek, kadro derinliğinin sınırlı olmasına rağmen oyuncularının önemli bir başarı ortaya koyduğunu ifade etti.

Karşılaşmayı üç aşamada değerlendirmek istediğini dile getiren Hasi, şunları kaydetti:

"İlk aşamada bu tarz rakiplere karşı endişelerim vardı. Hafta boyunca oyuncularıma bu maçı ciddiye almaları gerektiğini söyledim. Her maçta olduğu gibi bu karşılaşmaya da 3 puan almak için çıktık. Oyuncularımız oyunu güzel şekilde domine etti. İkinci aşamada oyuncularımızın sarı kart durumlarını göz önünde bulundurduk. Gelecek hafta forma giyememe ihtimallerini değerlendirdik. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına bireysel olarak önlem aldım ve kalecimiz dışındaki oyuncularımızı oyundan çıkardım. Üçüncü aşamada ise uzun süredir forma giymeyen oyuncumuz Yira Sor'a şans verdik. Çok iyi işler yaptı. 4-0'lık skorun ardından oldukça rahatladık ve gol de yedik. Kırmızı kart pozisyonu da yaşandı. Ballet böyle bir oyuncu değil, bu karakterde bir futbolcu değil. Hakemin kararına saygı duyuyorum. Pozisyonu göremedim ancak karar büyük ihtimalle doğrudur. Üzücü oldu. Ballet, gelecek maçta forma giyemeyecek. Bugün bizim için çok güzel bir gündü, iyi futbol oynadık."

Takımının ligdeki performansına ve gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Hasi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu ana kadar oynadığımız 10 maçta elde ettiğimiz performansın tesadüf olmadığı açık. Hiçbir rakibimizden puan çalmadık, bütün maçlarımızı kazandık. Oyuncularım çok iyi iş çıkardı. Geniş bir kadromuz yok, her oyuncuma ihtiyacım var. Ballet'ye en çok hangi maçta ihtiyaç duyacağımı sorsanız, önümüzdeki Galatasaray maçını söylerdim. Bu nedenle yaşananlar üzücü oldu. Galatasaray da şu anda çok iyi durumda. Bu karşılaşmadan nasıl dersler çıkaracağımızı değerlendireceğiz."

Kaynak: AA
Besnik HasiDiyarbakırEyüpsporSporSon Dakika

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