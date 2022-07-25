Haşim Çoban, Turgutluspor'a veda etti

TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un 2 yıldır formasını giyen, geçen sezon sakatlıkla mücadele eden forvet oyuncusu Muhammet Haşim Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulüpten ayrıldığını açıkladı. Haşim, yaptığı açıklamada, "2 sezon boyunca formasını gururla terlettiğim Turgutluspor camiasına veda zamanı. Yeni maceralara yelken açmak için kendi isteğimle Turgutluspor'dan ayrılıyorum. Bana bu süreçte kolaylık sağlayan yönetim kurulumuza ve her zaman destek veren ve yanımızda olan belediye başkanımız Çetin Akın'a teşekkür ediyorum. Bu süreç boyunca beraber güzel günler yaşayıp, anılar biriktirdiğimiz bütün takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman beni destekleyen, sevgisini ve desteğini esirgemeyen taraftarımıza da sonsuz teşekkür ederim. Hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle. Hoşçakalın" ifadelerine yer verdi.

Golcü oyuncunun 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Ankara Demirspor'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.