Hasketbol Kulübü İlk Hazırlık Maçını Yaptı

Hasketbol Spor Kulübü, 2025-2026 yılı sezonu hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Tokat'ta Tokat Akademi Spor Kulübü ile yaptı.

Hasketbol SporKulübü ile Tokat Akademi Spor Kulübü'nü karşı karşıya geldiği hazırlık maçında U14, U16 ve U18 takımları karşılaştı ve maçlarda kazanan dostluk ve basketbol oldu. Hasketbol Spor Kulübü başkanı ve antrenörü Hasan Aksoyak, yaptığı değerlendirmede, "2025-2026 sezonu hazırlıklarımız kapsamında ilk hazırlık maçımızı Tokat'ta Tokat Akademi Spor ile yaptık. Bizim için çok faydalı ve verimli bir maç oldu. Hem sporcularımızın mevcut potansiyellerini, hem de takımlarımızın eksiklerini görmüş olduk. Bizleri Tokat'ta misafir eden Tokat Akademispor antrenör, idareci, veli ve sporcularına çok teşekkür ediyoruz. Hazırlıklarımız kapsamında önümüzde ki günlerde Karaman'dan gelecek ekip ile kendi sahamızda bir hazırlık maçımız olacak sonrasında yine Sivas'ta hazırlık maçları yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ