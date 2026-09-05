Hatay'da Belen'e yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı - Son Dakika
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Hatay'da Belen'e yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı

Hatay\'da Belen\'e yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı
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Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Belen ilçesi Şekere Mahallesi'nde yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı. 5 kulvarlı ve 200 seyirci kapasiteli tesisin tamamlanmasıyla her yaştan vatandaşın yüzme sporuyla buluşması ve yeni sporcuların yetişmesi hedefleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Belen ilçesinde yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı.

Şekere Mahallesi'nde inşa edilecek tesisin 200 seyirci kapasitesine ve 5 kulvara sahip olacağı belirtildi. Toplam bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesisin temel oturumu ise bin 100 metrekare olacak.

Modern standartlarda yapılacak yüzme havuzunun tamamlanmasıyla her yaştan vatandaşın yüzme sporuyla buluşmasına ve yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatay'da Belen'e yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Belen'e yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı - Son Dakika
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