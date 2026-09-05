Hatay\'da Belen\'e yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Belen ilçesinde yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı.

Şekere Mahallesi'nde inşa edilecek tesisin 200 seyirci kapasitesine ve 5 kulvara sahip olacağı belirtildi. Toplam bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesisin temel oturumu ise bin 100 metrekare olacak.

Modern standartlarda yapılacak yüzme havuzunun tamamlanmasıyla her yaştan vatandaşın yüzme sporuyla buluşmasına ve yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.