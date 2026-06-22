Hatay 2. etap bölgesel dağ bisikleti yarışması coşkuyla yapıldı

Hatay'da düzenlenen 2. Etap Bölgesel Dağ Bisikleti Yarışması, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Antakya Belediyesi, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hatay Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Hatay 2. Etap Bölgesel Dağ Bisikleti Yarışması, Serinyol Tahtaköprü Yıldırım Deresi Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Bölgesel organizasyonda sporcular parkur boyunca dereceye girebilmek için mücadele ederken yarışma büyük heyecan ve coşku içinde tamamlandı.

Yarışmanın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Öztürk, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Öztürk, yarışmaya katılan ve derece elde eden tüm sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, yarışmanın ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - HATAY