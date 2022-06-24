Hatay "Operasyon-Savaş Şehri" oyununa ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Hatay "Operasyon-Savaş Şehri" oyununa ev sahipliği yapacak

24.06.2022 14:36

- Hatay "Operasyon-Savaş Şehri" oyununa ev sahipliği yapacak Hatay, dünyanın farklı yerlerinde büyük beğeni ile izlenen Operasyon-Savaş Şehri yarışmasına ev sahipliği yapacak.

- Hatay "Operasyon-Savaş Şehri" oyununa ev sahipliği yapacak

HATAY - Hatay, dünyanın farklı yerlerinde büyük beğeni ile izlenen Operasyon-Savaş Şehri yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Daha önce Yalova ve Kocaeli'de çekimleri yapılan ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanan yarışmanın platosu bu kez Hatay'da kurulacak. Azerbaycan milli sporcuları, dünya şampiyonları ve Karabağ'da savaşmış komutanların yer alacağı yarışmanın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Azeri yarışmacılar, teknik ekip ve basın mensupları katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bu platformun gelecek adına Hatay'ın ve Türkiye'nin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Savaş, "Hem Hatay'ın hem de Türkiye'nin tanıtımı adına sürekli bir şekilde Hatay'ın enlerinin, kültürünün, medeniyet birikiminin, coğrafi güzelliklerinin ve gastronomisinin anlatılacağı ve insanların tanıtılacağı çok güzel bir program olacak. Ayrıca birçok ülkeden sporcu burada yarışacak. Bu sporun içerisinde silah var ama silahın içerisinde boncuk var. Silahların içerisinde gerçek mermiler yok. Tamamen yerli ve milli atmosferde bizim hazırladığımız platformda yapılıyor. Büyükşehir belediyesi olarak sadece kira bedelini ödeyeceğiz" dedi.

Operasyon-Savaş Şehri oyununun format sahibi Bekir Gündoğdu da adı savaş olan bu oyunlarının askeri simülasyon oyunu olduğunu söyleyerek, "Oyunumuzda kimseye bir zarar gelmiyor. Güvenlikli bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Güney'de bir yerde bunu yapmak istiyorduk ve başkanımıza gelerek yapacağımız işi anlattık. Başkanımızın sayesinde bu 90 dönümlük araziye çok güzel bir plato kurduk. Burada şu an için Azerbaycan ile başlayacağız. Gelen sporcuların hepsi Azerbaycanlı. Aralarında milli sporcular ve ülkenin oyuncuları da var. 20 kişi var. 10'ar kişilik iki takım oluşturacağız. Yarışmacılar burada kalacak. Kısıtlı imkanlar doğrultusunda 1 öğün yemek vereceğiz. İkinci yemek için oyun oynamak zorunda kalacaklar. Bu alan dünyada bu proje için kurulmuş tek alan ve en büyüğü" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay 'Operasyon-Savaş Şehri' oyununa ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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