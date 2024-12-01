Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın akşam Mersin'de Beşiktaş'ı konuk edecek olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı.
Hatayspor, antrenman sonrası kampa girerek maç saatini bekleyemeye başladı. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor Beşiktaş Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?