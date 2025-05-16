Hatayspor Deplasmanda Adana Demirspor ile Karşılaşıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Ligden düşmesi kesinleşen iki takımın karşılaşacağı maçta konuk ekip Hatayspor 20 puana, ev sahibi Adana Demirspor ise -2 puana sahip.
Adana Demirspor, ligin ilk yarısındaki maçta Hatayspor'u 3-1 yenmişti.
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