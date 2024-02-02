Hatayspor, Fatih Karagümrük\'ü 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Ceccherini'nin müdahalesi sonrası Strandberg ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay penaltı kararı verdi.
51. dakikada Strandberg'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
68. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde Can Keleş'in vuruşunda Erce gole izin vermedi.
80. dakikada Eysseric'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erce'de kaldı.
86. dakikada Can Keleş'in sağdan ortasında Erce'nin elinden kaçırdığı topu arka direkte Lasagna ağlara gönderdi. 2-1
90+5. dakikada Dadashov'un pasında Doğukan Sinik'in dokunuşunda topla buluşan Massanga meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Recep Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam (Abdulkadir Parmak dk. 75), Massanga, Dele Bashiru (Dadashov dk. 90), Joelson Fernandes (Boudjemaa dk. 67), Rivas (Doğukan Sinik dk. 89), Strandberg (Maksimovic dk. 90)
Yedekler: Bekaj, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Hodzic
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent Mercan (Lasagna dk. 81), Ceccherini, Salih Dursun, Biraschi (Koray Günter dk. 81), Rohden (Can Keleş dk. 56), Bertolacci (Feghouli dk. 56), Eysseric, Güven Yalçın, Emre Mor (Teklic dk. 74), Serdar Dursun
Yedekler: Emre Bilgin, Paoletti, Emre Tintiş, Kourbelis, Veseli
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Goller: Massanga (dk. 41 ve 90+5), Strandberg (dk. 51 pen.) (Hatayspor), Lasagna (dk. 86) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Ceccherini, Can Keleş (Fatih Karagümrük) - MERSİN
Galatasaray Stephane Aurier'i bonservisiyle, Carlos Vinicius'u ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yapılan veda töreninde konuştu. Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Arhavi ilçesinde Ender Turhan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı tabanca ile vurarak öldürdü ve intihara teşebbüs etti. Yaralanan Ender Turhan hastanede tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuştu. Gündemine ana muhalefet partisini alan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha destek çıkarak, "Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?