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Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1 Mağlup Etti

Hatayspor, Fatih Karagümrük\'ü 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Hatayspor'un gollerini Massanga (2) ve Strandberg kaydederken, Fatih Karagümrük'ün tek golünü Lasagna attı.

02.02.2024 19:09
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Ceccherini'nin müdahalesi sonrası Strandberg ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay penaltı kararı verdi.

51. dakikada Strandberg'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

68. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde Can Keleş'in vuruşunda Erce gole izin vermedi.

80. dakikada Eysseric'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erce'de kaldı.

86. dakikada Can Keleş'in sağdan ortasında Erce'nin elinden kaçırdığı topu arka direkte Lasagna ağlara gönderdi. 2-1

90+5. dakikada Dadashov'un pasında Doğukan Sinik'in dokunuşunda topla buluşan Massanga meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Recep Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam (Abdulkadir Parmak dk. 75), Massanga, Dele Bashiru (Dadashov dk. 90), Joelson Fernandes (Boudjemaa dk. 67), Rivas (Doğukan Sinik dk. 89), Strandberg (Maksimovic dk. 90)

Yedekler: Bekaj, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Hodzic

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent Mercan (Lasagna dk. 81), Ceccherini, Salih Dursun, Biraschi (Koray Günter dk. 81), Rohden (Can Keleş dk. 56), Bertolacci (Feghouli dk. 56), Eysseric, Güven Yalçın, Emre Mor (Teklic dk. 74), Serdar Dursun

Yedekler: Emre Bilgin, Paoletti, Emre Tintiş, Kourbelis, Veseli

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Goller: Massanga (dk. 41 ve 90+5), Strandberg (dk. 51 pen.) (Hatayspor), Lasagna (dk. 86) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Ceccherini, Can Keleş (Fatih Karagümrük) - MERSİN

Kaynak: İHA

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