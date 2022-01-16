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Hatayspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Hatayspor-Galatasaray maçından notlar

16.01.2022 19:26
Hatayspor-Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray'ın yeni teknik direktör Domenec Torrent, ligde son oynanan GZT Giresunspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray'ın yeni teknik direktör Domenec Torrent, ligde son oynanan GZT Giresunspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte GZT Giresunspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Ömer Bayram, Morutan, Babel'in yerine Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Taylan Antalyalı 11'de şans buldu.

Galatasaray, Hatayspor karşısında İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Marcao, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Sacha Boey ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılılarda Fatih Öztürk, DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Morutan, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Bartuğ Elmaz ise yedek kulübesinde forma bekledi.

Bu arada Galatasaray, müsabakaya 9 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte Afrika Uluslar Kupası için milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, sarı kart cezalısı Victor Nelsson ile sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Ryan Babel, Arda Turan ve Christian Luyindama kadroda yer almadı.

Teknik direktör Torrent, ilk maçına çıktı

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen teknik direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takım ile ilk maçına çıktı.

Hatayspor'da 5 değişiklik

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Erdoğan, Sadık Baş, Falette, Bülent Cevahir, Sackey, Muhammed Mert'in yerine Onur Ergün, Riberio, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Öksüz ve Adekugbe'ye yer verdi.

Hatayspor, Galatasaray karşısında sahaya Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Riberio, Kamara, Lobjanidze, Saint Louis, Diouf ilk 11'i ile çıktı.

Ahmet Çalık unutulmadı

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Konyaspor'da 6 numaralı formayı giyen Çalık'ı anmak için 6. dakikada maç durdu. Futbolcular ve taraftarlar bir süre alkışlayarak, Ahmet Çalık'ı andı.

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Domenec Torrent, Giresunspor, Galatasaray, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor


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