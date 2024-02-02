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Hatayspor, Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Spor

Hatayspor, Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Hatayspor, Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Massanga Matondo'nun attığı golle Hatayspor öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı.

02.02.2024 18:13  Güncelleme: 18:15
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Stat: Mersin

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Fernandes, Massanga Matondo, Görkem Sağlam, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Rohden, Eysseric, Güven Yalçın, Emre Mor, Münir Levent Mercan, Serdar Dursun, Ceccherini, Salih Dursun, Bertolacci

Gol: Dk. 42 Massanga Matondo (Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

25. dakikada ceza sahası dışından Bertolacci'nin ortasında penaltı noktasında topla buluşan Eysseric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

33. dakikada Emre Mor'un pasında sağ çaprazda topla buluşan ve ceza sahasına giren Rohden'in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

39. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Strandberg meşin yuvarlağı ayağından açınca kaleci Sirigu, kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.

42. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Massanga Matondo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatayspor, Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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