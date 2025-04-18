Hatayspor, Konyaspor'u İlk Yarıda Geçti

Stat: Mersin

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Calvo, Kamil Ahmet Çörekçi, Cengiz Demir, Abdulkadir Parmak, Massanga, Boutobba, Bamgboye, Strandberg, Aboubakar

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Adil Demirbağ, Ndao, Jevtovic, Pedrinho, Yasir Subaşı, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan, Kramer

Goller: Dk. 10 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Boutobba, Dk. 32 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 45 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Karşılaşma öncesinde Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden bir dönem Hatayspor'da forma giymiş Gabonlu Aaron Boupendza için saygı duruşunda bulunulurken, Boupendza'nın bordo-beyazlı ekipte attığı goller stadın ekranından yansıtıldı.

10. dakikada Konyaspor 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Bazoer aynı kanattaki Yusuf Erdoğan'a çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-12

14. dakikada sağ kanatta Yasir Subaşı ile ikili mücadelesinde topu kazanan Boutobba ceza sahasına kadar girerek, arka direkteki Strandberg'e çıkardı. Strandberg'in vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Halil Umut Meler, Boutobba'nın ikili mücadele sırasında elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda, kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı çeldi, savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada Hatayspor durumu 1-1 yaptı. Sol kanat çaprazındaki Cengiz Demir'in penaltı noktasına ortaladığı topa iyi yükselen Boutobba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

32. dakikada Hatayspor öne geçti. Savunmadan aldığı pasla orta sahanın sağından ceza yayı önüne kadar gelen Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda, defanstaki Bazoer'in ayağına çarpan top filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.