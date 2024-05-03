Hatayspor, Özhan Pulat ile anlaştı

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Mersin'de çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile anlaştı.

Teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Hatayspor'un yeni hocası belli oldu. Hatayspor sezon sonuna kadar teknik direktör Özhan Pulat ile anlaşma sağladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - MERSİN