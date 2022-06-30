Süper Lig'de geçen sezon Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa formalarını giyen Aabid, 35 lig maçında bir gol attı. 2020-2021 sezonunda ise Atakaş Hatayspor kadrosunda yer alan Aabid, 39 lig karşılaşmasında 3 kez gol sevinci yaşadı.

Açıklamada, daha önce de takımda forma giyen Aabid için başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor, Rayane Aabid'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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