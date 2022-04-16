Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

16.04.2022 11:18
Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı A. Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı A. Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, Hatayspor'a konuk olacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya, AVAR olarak Özgüç Türkalp ile Can Cengiz eşlik edecek. - SİVAS

YORUMLAR
500
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı Hatayspor ile Sivasspor 4. randevuda Hatayspor ile Sivasspor 4. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Özgür Yankaya, Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Son Dakika


Son Dakika
11:13 Rezidans dehşetine jet iddianame: Genç kızın işkencecileri 31,5 yıl hapisle yargılanacak
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:44 İki gözü de görmüyor ama araba lastiklerini rahatlıkla tamir edebiliyor
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:23:47. #1.13#
SON DAKİKA: Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement