Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile anlaştı - Son Dakika
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Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile anlaştı

19.09.2022 12:00
Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile anlaştı

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Serkan Özbalta'nın yerine Volkan Demirel'in göreve getirileceğini ifade etti. "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalinde Volkan Demirel ile el sıkıştık" diyen Lütfü Savaş, "Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız. Salı akşamı da işbaşı yapacak Volkan Demirel hoca.Ççarşamba günü de futbolcular dönmüş olacak ve ilk antrenmanlarına başlayacaklar. 1+1 opsiyonlu olarak anlaşmamız var. O'nun kendi içinde şartları var. İnşallah camiamız için ve Türk futbolu için hayırlı olur" dedi.

Volkan Demirel'in Hatayspor'u yakın takip ettiğini belirten Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Bütün maçlarımızı izlemiş. Bütün futbolcularımızın özelliklerini biliyor ve gelecek adına çok umutlu. Volkan hoca yönetici arkadaşlara; 'sayın başkanımız maçlara gelsin, koltuğuna yaslansın rahat bir şekilde maç seyretsin' demiş. Tabii ki bu O'nun ne kadar özgüvenli olduğunu, ne kadar Hatayspor'a çalıştığını ve ne kadar da umutlu olduğunu gösterir. Bu, bizim için sevindirici" diye konuştu.

Lütfü Savaş, maçlarda takımını destekleyen ortalama en az 10-20 bin taraftarı statta görmeyi dilediklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: DHA

Volkan Demirel, Lütfü Savaş, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile anlaştı - Son Dakika

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