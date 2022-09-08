Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak Hatayspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Hatay ekibinde, Konyaspor karşılaşması öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bordo-beyazlılarda teknik direktör Serkan Özbalta, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA

Konyaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor Teknik Direktörü Özbalta: Kora kor, çata çat bir müsabaka olacağını düşünüyorum - Son Dakika

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