Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 51 kiloda altın madalya kazandı

Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 51 kiloda altın madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: İHA
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