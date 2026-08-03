Haticenur Göktaş, Balkan Judo'da İki Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Haticenur Göktaş, Balkan Judo'da İki Bronz Madalya Kazandı

Haticenur Göktaş, Balkan Judo\'da İki Bronz Madalya Kazandı
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Bilecikli judocu Haticenur Göktaş, Balkan Şampiyonası'nda bireysel ve takımda bronz madalya aldı.

Bilecikli milli judo sporcusu Haticenur Göktaş, Balkan Şampiyonası'nda bireysel ve takım kategorilerinde bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 10 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Haticenur Göktaş, 78 kilogram kategorisinde Balkan üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyona sonunda 6 ülkenin mücadele ettiği takım müsabakalarında da Türkiye Kadın Judo Milli Takımı kadrosunda yer alan Haticenur Göktaş, takım arkadaşlarıyla birlikte organizasyonu Balkan üçüncüsü olarak tamamladı. Böylece başarılı sporcu, şampiyonayı bireysel ve takım kategorilerinde kazandığı iki bronz madalya ile tamamladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarı dolayısıyla milli sporcu Haticenur Göktaş ile antrenörü Serkan Can'ı tebrik ederek, "Milli sporcumuz Haticenur Göktaş'ın uluslararası arenada elde ettiği başarı bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu ve antrenörümüz Serkan Can'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haticenur Göktaş, Balkan Judo'da İki Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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