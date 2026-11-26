Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 2027 yılında uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek yamaç paraşütü mesafe ve hedef milli takım kadrolarını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kadrolar, Türkiye pilot sıralaması, Türkiye hedef pilotları sıralaması ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda oluşturuldu.

Yamaç paraşütü mesafe milli takımında büyükler kategorisinde Serdar Saçtı, Umut Aslan, Berkhan Bayraktar, Nezih Şensoy, Durali Karaca ve Emine İnan asil kadroya seçildi.

26 yaş altı gençler kategorisinde Utku Berk Ersoy, Soner Tayfun Cihangir, Hasan Batıkan Yiğit, Emre Bulut, Batuhan Talha Baykara ve Erdem Şimşek erkeklerde, Hüveyda Nilay Telbakıroğlu ise kadınlarda milli takım kadrosuna girdi.

Yamaç paraşütü hedef milli takımında ise Faruk Karateke, Ömer Faruk Karaoğlan, Yavuz Aslan, Serhad Karaduman, Emre Aktepe, Zeynep Koçak ve Sibel Mutlu yer aldı.