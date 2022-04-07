Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de sürüyor - Son Dakika

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca, Mersin'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Bütün Dallar Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk günü genç kadınlarda Zeynep Gökçe Demirci, 50 metre ateşli tüfek yatarak yarışmasında 617.9 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Şampiyonada, 50 metre ateşli tüfek yatarak yarışmasında büyük kadınlar, genç kadınlar, büyük erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler ile yıldız kadınlar kategorisinde yarışmalar sona erdi.

Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Asbaşkanı Kadri Akgün ile Teknik Kurul Başkanı Zeki Altıntaş tarafından verildi.

Akgün, ödül töreninde, müsabakada dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Yarışmalar, 12 Nisan'a kadar devam edecek.