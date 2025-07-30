Havvanur Kethüda Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kariyerinde ikişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Havvanur Kethüda, üçüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için ter döküyor.

Basketbol oynarken antrenörü tarafından keşfedilerek 2023 yılında boksa başlayan 18 yaşındaki Havvanur, kısa sürede önemli başarılar elde etti.

Yıldızlar kategorisinde 2023 yılında Avrupa şampiyonu olan Havvanur, 2024 yılında ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik kürsüsüne çıktı. Bu yıl ikinci kez dünya şampiyonu olan Havvanur, milli takım ile Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Havvanur, +80 kiloda üçüncü Avrupa şampiyonluğunu alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

"Çok iyi hazırlık kampı yaptık."

Havvanur Kethüda, AA muhabirine, 2023 yılında boksa başladıktan 6 ay sonra katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaştığını hatırlattı.

Bu şampiyonluğun kendisini çok gururlandırdığını dile getiren Havvanur, "2023 yılına kadar 8 yıl basketbol oynadım. Basketbol oynarken antrenörüm geldi, 'Boks yapar mısın?' dedi. O şekilde boksa başladım. Boksu sevdim. Güzel bir kariyer elde ettim, daha da başarılı olacağımı düşünüyorum." dedi.

Kariyerinde Avrupa ve dünyanın yanı sıra Türkiye şampiyonlukları da bulunduğuna dikkati çeken Havvanur, "Eylül ayında Avrupa Şampiyonası var, oraya hazırlanıyorum. Çok iyi hazırlık kampı yaptık. Şampiyonluk getireceğimi düşünüyorum. Ablalarımız bize örnek oluyor. Biz onların peşinden gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Havvanur, gençler kategorisini bu yıl tamamlayacağını, ardından da büyükler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedeflediğini vurgulayarak, en büyük hedefinin ise 2028 yılında yapılacak Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu kaydetti.