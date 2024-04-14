Havvanur Kethüda Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Havvanur Kethüda, altın madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlar +81 kiloda ringe çıkan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibi Karyna Zverieva'yı ilk rauntta mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Kadınlar 50 kilo final maçını kaybeden Emine Kılınç ise gümüş madalya aldı.
Şampiyonada daha önce milli boksörler Hüseyin Ege Tekdemir, Mert Aybuğa, Zeliha Özdemir, Yonca Gül Yılmaz ve Pınar Benek bronz madalya elde etmişti.
Türkiye böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.
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