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Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi - Son Dakika

Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi

09.02.2022 23:27

Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk isim olan Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya paylaşımlarından kazandığı para akıllara durgunluk verdi. Portekizli yıldızın, paylaşım başına 2.3 milyon dolar kazandığı öğrenildi.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşarak bir ilki gerçekleştirmesinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarından kazandığı parayla da rakipsiz konumda.

PAYLAŞIM BAŞINA 2.3 MİLYON DOLAR

Ajansspor'un haberine göre, 400 milyon takipçiye ulaşan ilk Instagram hesabı olan Ronaldo paylaşımlardan yüklü miktarlar kazanıyor. Ronaldo en son 2021'in eylül ayında 237 milyon takipçisi varken ve gönderi başı 1,4 milyon dolar gibi bir ücret kazanıyordu. 400 milyon takipçisiyle ünlü futbolcu Instagram'dan kazandığı parayı 2,3 milyon dolara kadar yükseltti.

Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para aklın sınırlarını zorluyor
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Cristiano, Instagram, dolar, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi - Son Dakika
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