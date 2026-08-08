Haymana Spor, Üç Oyuncu ile Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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Haymana Spor, Üç Oyuncu ile Kadrosunu Güçlendirdi

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Haymana Spor, yeni sezon öncesi 3 oyuncu transfer etti ve 5 oyuncu ile sözleşme yeniledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Haymana Spor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Aleksandra Markovska, 26 yaşındaki ABD'li forvet Blue Ellis ve 23 yaşındaki Jamaikalı kaleci Sydney Bellamy ile anlaşma sağladı.

Haymana Spor ayrıca Princess Owusu, Özge Harman, Elvin Balcı, Ezel Göçmen ve Nisa Yeşilyurt ile 2026-2027 sezonunda da yola devam edeceğini duyurdu.

Ankara temsilcisi, yeni sezonda ilk kez Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haymana Spor, Üç Oyuncu ile Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika

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