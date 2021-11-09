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Hayrettin Gülgüler: "Bursaspor Kulübü Yönetimi hiç bir zaman taraftarını karşısına almaz" - Son Dakika

Hayrettin Gülgüler: "Bursaspor Kulübü Yönetimi hiç bir zaman taraftarını karşısına almaz"

09.11.2021 21:25
Hayrettin Gülgüler:

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, kombine fiyatlarından dolayı tepkiler olduğunu belirterek, bu konuda düzenlemeye gideceklerini açıkladı.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, kombine fiyatlarından dolayı tepkiler olduğunu belirterek, bu konuda düzenlemeye gideceklerini açıkladı.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, kombine fiyatlarında indireme gideceklerini söyledi. Gülgüler, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Değerli Büyük Bursaspor Camiası. Kombine fiyatlarımızdan dolayı tepkiler olduğunu görüyoruz. Daha önce Batı Alt tribününün kapanması ile bugün oraya verilen fiyatların arasında hiçbir alaka yoktur. Fakat tarafımıza gelen diğer görüşlere de duyarsız kalmayarak bilet fiyatlarında düzenlemeye gideceğiz. Bursaspor Kulübü Yönetimi hiç bir zaman taraftarını karşısına almaz. Hep beraber başaracağız!" - BURSA

Hayrettin Gülgüler: Bursaspor Kulübü Yönetimi hiç bir zaman taraftarını karşısına almaz
Hayrettin Gülgüler: Bursaspor Kulübü Yönetimi hiç bir zaman taraftarını karşısına almaz

Bursaspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hayrettin Gülgüler: 'Bursaspor Kulübü Yönetimi hiç bir zaman taraftarını karşısına almaz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hayrettin Gülgüler: "Bursaspor Kulübü Yönetimi hiç bir zaman taraftarını karşısına almaz" - Son Dakika
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