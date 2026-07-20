Hayrunnisa Turgut Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Hayrunnisa Turgut Türkiye Şampiyonu

Hayrunnisa Turgut Türkiye Şampiyonu
20.07.2026 13:51
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Niğdeli boksör Hayrunnisa Turgut, U17 Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amasya'da düzenlenen Seyda Keser U17 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Niğdeli sporcu Hayrunnisa Turgut'un Türkiye şampiyonu olduğunu açıkladı.

11-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada 50 kilogram kategorisinde ringe çıkan Hayrunnisa Turgut, rakiplerini tek tek geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Elde ettiği bu önemli başarıyla milli takım kadrosuna seçilen başarılı sporcu, 1 Ekim'de Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerini gönülden tebrik ediyor, Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hayrunnisa Turgut Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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