Kamp çalışmalarını Burdur 'da sürdüren Antalyaspor, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv ile karşılaştı. Burdur MAKÜ Stadyumu'nda oynanan maça Antalyaspor, Alperen, Floranus, Mert, Doğukan Nelik, Hakan, Gökdeniz, Amar, Ufuk, Alperen Yılmaz, Ege ve Mustafa'dan oluşan 11'i ile başladı. Karşılaşmada ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında Ataberk, Osman, Burak, Demirhan, Emir ve Emre'nin de forma giydiği mücadele konuk takımın son dakikalarda attığı golle 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Metalist Kharkiv, Antalyaspor, Ukrayna, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı: Antalyaspor: 0 Metalist Kharkiv: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.