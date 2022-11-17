Muhabirin sorusu Stefan Kuntz'da gülme krizine neden oldu

Dünya Kupası'na verilen arada İskoçya ile Diyarbakır'da hazırlık maçı yapan A Milli Takım, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, muhabirin bir sorusuna cevap verirken kahkahalara boğuldu.

"ANTRENMANDAKİ PROVALARIN SAHAYA YANSIMASI MI?"

Basın toplantısında muhabirin, "Tribünleri heyecanlandıran 4 pozisyonda da başroldeki oyuncuların hepsi birbirinden farklıydı. Bu yapılan çalışmaların, antrenmandaki provaların sahaya yansıması mıydı? Yoksa oyun içinde gelişen doğaçlama atakların ardından oluşan bir tablo muydu?" sorusu Stefan Kuntz'u oldukça eğlendirdi.

"UMARIM ÖYLEDİR"

Soru sorulduktan sonra adeta gülme krizine giren Stefan Kuntz, "Umarım bunlar idmanda çalıştığımız konular olduğu için yaşanmıştır. Aksi takdirde benim için biraz sıkıntı olur." ifadelerini kullandı.