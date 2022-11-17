Muhabirin sorusu Stefan Kuntz'da gülme krizine neden oldu - Son Dakika
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Muhabirin sorusu Stefan Kuntz'da gülme krizine neden oldu

17.11.2022 08:47

Türkiye A Milli Futbol Takımının İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, "Girilen pozisyonlar idmanların sonucu mu?" sorusu sonrası adeta gülme krizine girdi. Alman hoca, kahkahalara boğularak verdiği cevapta, "Umarım bunlar idmanda çalıştığımız konular olduğu için yaşanmıştır. Aksi takdirde benim için biraz sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'na verilen arada İskoçya ile Diyarbakır'da hazırlık maçı yapan A Milli Takım, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, muhabirin bir sorusuna cevap verirken kahkahalara boğuldu.

"ANTRENMANDAKİ PROVALARIN SAHAYA YANSIMASI MI?"

Basın toplantısında muhabirin, "Tribünleri heyecanlandıran 4 pozisyonda da başroldeki oyuncuların hepsi birbirinden farklıydı. Bu yapılan çalışmaların, antrenmandaki provaların sahaya yansıması mıydı? Yoksa oyun içinde gelişen doğaçlama atakların ardından oluşan bir tablo muydu?" sorusu Stefan Kuntz'u oldukça eğlendirdi.

"UMARIM ÖYLEDİR"

Soru sorulduktan sonra adeta gülme krizine giren Stefan Kuntz, "Umarım bunlar idmanda çalıştığımız konular olduğu için yaşanmıştır. Aksi takdirde benim için biraz sıkıntı olur." ifadelerini kullandı.

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A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhabirin sorusu Stefan Kuntz'da gülme krizine neden oldu - Son Dakika


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