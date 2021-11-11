HD Elazığ Karakoçan FK, Çarşambaspor maçı hazırlıklarının Elazığ etabını tamamlayarak Samsun'a gitti.

TFF 3. Lig 2. Grubun 12. haftasında Çarşambaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, Samsun'a gitti. Sabah saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından öğlen sonu karayoluyla Samsun'a giden mavi-beyazlı ekipte kart cezaları bulunan Ahmet Can Arık ile Şeyhmus Abdulkadir Aksu kadroda yer almadı. 13 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan maçın son çalışmasını Samsun'da yapacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, maçtan sonra yine karayoluyla Elazığ'a dönecek. - ELAZIĞ