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AFYONKARAHİSAR - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da toplu imza töreni - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da toplu imza töreni

03.02.2022 16:53

ING Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un transfer ettiği yerli ve yabancı oyuncuları için toplu imza töreni düzenlendi.

ING Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un transfer ettiği yerli ve yabancı oyuncuları için toplu imza töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentteki bir otelde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı ve yönetiminin zor şartlar altında taşın altına ellerini koyduğunu belirtti.

Başkan ve yönetiminin şehir için bir şeyler yaptığını dile getiren Çiçek, "Bize de 'belki ligden düşebiliriz ama kanımızın son damlasına kadar savaşacağız' dediler. Bu da bizi çok mutlu etti. Daha sonra takıma çok güzel transferler yapıldı. Son maçta yenildiler ama bu sonuç sonrası bizden 10 kat fazla üzüldüler. İnşallah, girilen bu zorlu süreci yeni transferlerle aşacağız. Buna da yürekten inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 'Afyon basketbolu seviyor' sloganı ile yola çıktıklarında salondaki tüm maçların tıklım tıklım izlendiğini ancak bu seneki kur dalgalanmasından dolayı istedikleri verimi alamadıklarını vurguladı.

Önceki kulüp yönetimiyle yollarını ayırdıklarını anımsatan Zeybek, "Afyon Belediyespor'un elit bir seyirci kitlesi var. Birçok kulüp, 'Fenerbahçe bile İstanbul'da maçlarını oynarken salonu dolduramazken Afyon'da salon her maçta full doluyordu.' diye söylüyordu.

Dolayısıyla bugüne kadar olduğu gibi belediye olarak basketbol takımımıza destek vermeye gayret ediyoruz. Arkadaşlarımızla görüşmeler yaparak yola devam etme kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Abdülkadir Arslan ise büyük sorunlarla devir aldıkları takımda yarım saatte 5 yerli, 5 yabancı transferi yaptıklarına dikkat çekerek, "5 yabancı transferlerimizdeki 3 oyuncu NBA'den geldi. Süreçleri de uzun sürdü. İnşallah bundan sonrası iyi olacak, şu anda savaşıyoruz. Geldiğimizden beri kayıplar da yaşadık ama son maça kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni transferler basına tanıtıldı, imzalar atıldı.

AFYONKARAHİSAR - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da toplu imza töreni
AFYONKARAHİSAR - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da toplu imza töreni
AFYONKARAHİSAR - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da toplu imza töreni
AFYONKARAHİSAR - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da toplu imza töreni
AFYONKARAHİSAR - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da toplu imza töreni
AFYONKARAHİSAR - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da toplu imza töreni
AFYONKARAHİSAR - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da toplu imza töreni
AFYONKARAHİSAR - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da toplu imza töreni

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Spor Toto Süper Lig, basketbol, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AFYONKARAHİSAR - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da toplu imza töreni - Son Dakika Spor


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