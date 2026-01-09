Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı - Son Dakika
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı

09.01.2026 16:41  Güncelleme: 16:54
Kenan Yıldız, Juventus'ta aralık ayının oyuncusu seçildi. Kasım ayından sonra aralık ayında da bu ödülü alan milli futbolcu, üst üste ikinci kez ''ayın oyuncusu'' unvanına ulaştı.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yıldız, İtalya devinde üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçildi.

KASIM'DAN SONRA ARALIK AYININ DA EN DEĞERLİSİ

20 yaşındaki hücum oyuncusu, kasım ayının ardından aralık ayında da takımının en değerli futbolcusu olarak gösterildi. Kenan Yıldız, böylece üst üste ikinci kez "ayın oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

MİLLİ FUTBOLCU GURURLANDIRDI

Kenan Yıldız'ın Juventus'ta aldığı bu ödül, hem kulüp hem de milli takım adına gelecek vadeden performansının bir göstergesi olarak yorumlandı.

