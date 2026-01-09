Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yıldız, İtalya devinde üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçildi.
20 yaşındaki hücum oyuncusu, kasım ayının ardından aralık ayında da takımının en değerli futbolcusu olarak gösterildi. Kenan Yıldız, böylece üst üste ikinci kez "ayın oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
Kenan Yıldız'ın Juventus'ta aldığı bu ödül, hem kulüp hem de milli takım adına gelecek vadeden performansının bir göstergesi olarak yorumlandı.
Son Dakika › Spor › Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?