Hem şampiyon, hem de gol kralı - Son Dakika
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Hem şampiyon, hem de gol kralı

31.03.2022 15:12
Hem şampiyon, hem de gol kralı

Hacılar Erciyesspor'un tecrübeli oyuncu Murat Mağara çifte sevinç yaşıyor.

Hacılar Erciyesspor'un tecrübeli oyuncu Murat Mağara çifte sevinç yaşıyor.

2021-2022 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme'yi şampiyon olarak tamamlayan ve Bölgesel Amatör Lige yükselen Hacılar Erciyesspor takım kaptanı Murat Mağara attığı 17 golle ligin gol kralı oldu. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Hacılar Erciyesspor 2022-2023 sezonunda Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek. Hacılar Erciyesspor sezonu hem şampiyon olarak tamamladı hem de gol kralı çıkardı.

Takımın tecrübeli isimlerinden Murat Mağara, 20 maçta attığı 17 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayarak çifte mutluluk yaşadı. Başarılı golcü oyuncu, sezon başından sezon sonuna kadar hem oynadığı futbol, hem attığı birbirinden şık goller hem de asistleri ile Hacılar Erciyesspor'un şampiyon olmasından büyük pay sahibi oldu. - KAYSERİ

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Bu tesiste günlük 1 ton manda sütü işleniyor Bu tesiste günlük 1 ton manda sütü işleniyor Manda yoğurdu Hacılar'dan yenir Manda yoğurdu Hacılar'dan yenir

Şampiyon, Kayseri, Hacılar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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