Hentbol 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi - Son Dakika
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Hentbol 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi

10.03.2022 10:33
Hentbol 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi

Karadağ'da 18-24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'nda mücadele edecek Hentbol 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Karadağ'da 18-24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'nda mücadele edecek Hentbol 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 16 Yaş Altı Kadın Millilerin şampiyona için ilk grup hazırlık kampı 14-16 Mart tarihlerinde, ikinci grup hazırlık kampı ise 21- 23 Mart tarihlerinde Ankara THF Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılacak.

Farklı gruplar ile yapılacak bu kamplar sonrasında şampiyonaya katılacak ana kadro belirlenecek.

Hentbol 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nda ilk kampa davet edilen sporcular şunlar:

"Gurur Yaren Çetin (Göktürk), Damla Arslan (Çatalca Belediyespor), Busenur Binay (Mudanya Belediyespor), Nuray Bilgen (Gazi Spor Kulübü), Rozelin Gündüz (Sancaktepe), Betül Yılmaz (Turgutlu Belediyespor), Elif Şahin (Ortahisar Belediyespor), Irmak Haykar (Beyciler), Hatice Karataş (AS Hentbol), Aylin Öngün (Sosyal Yardımlaşma), Şevval Demiray (Sivas Belediyespor), Sudenaz Dağlı (Üsküdar Belediyespor), İclal Altın (Gülhent), Eylem Yıldırım (Gazi Spor Kulübü), Sena Akdemir (Üsküdar Belediyespor), Hande Muhçu (Ortahisar Belediyespor), Ceyda Kermen (Turgutlu Belediyespor), Viyan Asmin Avraz (Pendik Alpaslan), Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Yeliz İyigün (Beyciler), Zeynep Mina Tezeren (Yenimahallespor), Havin Bozkurt (Sancaktepe), Öykü Doğa Harmancı (AS Hentbol), Rabia Turan (Gazi Spor Kulübü), Emine Şeyma Çaygeçer (Turgutlu Belediyespor), Nehir Naz Poyraz (İzgemspor), Yağmur Konukçu (Kaleşehir), İlayda Yüksel (Üsküdar Belediyespor), Döne Ünal (Kemalpaşa Belediyespor), Büşra Özdüzenciler (Adasokağıspor), Ecren Naz Demirci (Ortahisar Belediyespor), Büşranur Koçak (Sancaktepe), Nehir Taşkıran (Göktürk), Medine Eserkaya (AS Hentbol), Elif Direkçi (Odunpazarı), Halenur Kılınç (Sancaktepe), Sudenur Aldemir (Yalıkavak), Seval Bozova (Konyaaltı Belediyespor), Büşra Berfin Laçin (Beyciler), Melek Şenel (Çatalca Belediyespor), Nazar Yılmasın (Beyciler), Nidanur Canıtez (Sivas Belediyespor), Sıla Horlu (Sosyal Yardımlaşma), Hazal Dölek (Gülhent)."

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Karadağ, Hentbol, Nisan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi - Son Dakika


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