Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

06.03.2022 20:35
Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 29-22 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 29-22 yenildi.

Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı İzlanda, 15-9 önde tamamladı.

Türkiye, ikinci yarıda skoru 21-18'e getirerek farkı 3'e kadar düşürse de son dakikalarda rakibinin bulduğu goller sonrasında maçı 29-22 kaybetti.

Rumen başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, gruptaki beşinci maçını 20 Nisan'da Kastamonu'da Sırbistan ile yapacak.

Milliler, grupta İzlanda ile yapılan son maçı 30-29 kazanmış, öncesinde oynanan Sırbistan (27-36) ve İsveç (23-31) karşılaşmalarını ise kaybetmişti.

YORUMLAR
500
A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın İzlanda'ya konuk olacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın İzlanda'ya konuk olacak Kadınlar Hentbol Milli Takımı, İzlanda maçına odaklandı Kadınlar Hentbol Milli Takımı, İzlanda maçına odaklandı

Avrupa Şampiyonası, İzlanda, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:27 Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 20:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement