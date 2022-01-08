Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 4. maçında deplasmanda Belçika'ya 37-28 yenildi.
Belçika'nın Hasselt kentindeki Alverberg Spor Salonunda oynanan mücadelenin ilk yarısını 17-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı ise 9 sayı farkla kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, grupta 4. maçında ikinci yenilgisini aldı. Belçika ise 4. maçında ilk kez kazandı.
Kaynak: AA
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