Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Kosova'ya 26-24 yenildi.
Kosova'nın başkenti Priştine'de Pallati Rinise dhe Sportif Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 13-13 beraberlikle tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı ise 2 sayı farkla kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, grupta 5. maçında üçüncü yenilgisini aldı. Kosova ise 5. maçında ilk kez kazandı.
Kaynak: AA
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