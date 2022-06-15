Hentbol Antrenör Gelişim ve EHF Master Coach Pro-Lisans Yenileme Semineri başladı

Hentbol Antrenör Gelişim ve Lisans Yenileme Seminerleri'nin ilki ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Master Coach Pro-Lisans Yenileme Semineri, Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Tesisleri'nde başladı.

THF'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Uğur Kılıç ve THF Gelişim Direktörü Prof. Dr. Murat Bilge'nin açılış konuşmalarının ardından; seminerin ilk gününde Hırvatistan A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Hrvoje Horvat "7'ye 6 hücum" teorisi konusunda, Hırvatistan A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Nenad Sostaric ise "Agresif 6: 0 savunmaya karşı nasıl antrenman yapılmalıdır" uygulaması ve EHF uzmanı Dragan Djukic ise "Kısa süreli hücumun geliştirilmesi" uygulaması konularında eğitim verdi.

Ankara'da THF Tesisleri'nde 17 Haziran'a kadar devam edecek seminerlerden Master Coach Pro-Lisans Yenileme Semineri'nin geçerlilik süresi 3 yıllık olup, seminere katılanların 2024/25 sezonu sonuna kadar süre uzatmaları EHF tarafından yapılacak.