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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

04.02.2022 10:20
Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 12. maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Krim Mercator takımıyla karşılaşacak.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 12. maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Krim Mercator takımıyla karşılaşacak.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Arena Stozice Salonu'ndaki maç TSİ 18.00'de başlayacak.

Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda 11. maçında konuk ettiği İsveç'in Savehof takımına 29-26 yenilmişti.

Grupta galibiyeti bulunmayan Kastamonu Belediyespor, 8. ve son sırada yer alırken, Krim Mercator ise 5 puanla 7. sırada yer alıyor.

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Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi, Slovenya, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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