Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta maçları yarın başlayıp 27 Eylül'de sona erecek

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta maçları yarın başlayıp 27 Eylül'de sona erecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
THF, Erkekler Süper Lig'de 5. hafta maçlarının yarın başlayacağını açıkladı. İlk gün Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Spor Toto karşılaşmaları da oynanacak; hafta 27 Eylül'de Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5'inci hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Erkekler Süper Lig'de 5'inci hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF Serdar Seymen)
15.00 Giresunspor - Mihalıççık Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
16.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin - Spor Toto (Celal Atik)
17.00 İstanbul Gençlik - Güneysuspor (THF Serdar Seymen)
27 Eylül Pazar:
16.00 Beykoz Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (THF Serdar Seymen)
Kaynak: AA
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