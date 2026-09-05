Hentbol Erkekler Süper Lig'de İstanbul Gençlik, Göztepe deplasmanından 32-29'luk zaferle döndü
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Göztepe'yi 32-29 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki mücadelede ilk yarıyı 15-12 önde bitiren konuk ekip, ikinci devredeki üstün oyunuyla sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Göztepe'yi 32-29 mağlup etti.
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İstanbul Gençlik, 15-12 önde tamamladı.
İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren konuk ekip, mücadeleyi 32-29 kazandı.
Kaynak: AA
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