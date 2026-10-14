Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor, Giresunspor'u 39-33 yendi - Son Dakika
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor, Giresunspor'u 39-33 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçta Nilüfer Belediyespor, Giresunspor'u 39-33 mağlup etti. İlk yarıyı 21-18 önde bitiren Giresunspor'a karşın Nilüfer, ikinci yarıda öne geçerek galip ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, Giresunspor'u 39-33 mağlup etti.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Giresunspor, 21-18 önde bitirdi.

İkinci yarıda öne geçen Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 39-33 kazandı.

Kaynak: AA
GiresunsporSporSon Dakika

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