Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor, Giresunspor'u 39-33 yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor, Giresunspor'u 39-33 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçta Nilüfer Belediyespor, Giresunspor'u 39-33 mağlup etti. İlk yarıyı 21-18 önde bitiren Giresunspor'a karşın Nilüfer, ikinci yarıda öne geçerek galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, Giresunspor'u 39-33 mağlup etti.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Giresunspor, 21-18 önde bitirdi.
İkinci yarıda öne geçen Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 39-33 kazandı.
Kaynak: AA
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