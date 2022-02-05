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Hentbol Erkekler Süper Ligi: Spor Toto SK: 24 Köyceğiz Belediyespor: 23 - Son Dakika

Hentbol Erkekler Süper Ligi: Spor Toto SK: 24 Köyceğiz Belediyespor: 23

05.02.2022 17:46
Hentbol Erkekler Süper Ligi: Spor Toto SK: 24 Köyceğiz Belediyespor: 23

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında Spor Toto SK, Köyceğiz Belediyespor'u 24-23 mağlup etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında Spor Toto SK, Köyceğiz Belediyespor'u 24-23 mağlup etti.

Salon: THF

Hakemler: Fırat Beyde, Melih Çobanoğlu

Spor Toto: Yunus Özmusul, Coşkun Göktepe - Alp Eren Pektaş 6, Durmuş Ali Tınkır 7, Uğur Erceylan 1, Mevlüt Kaan 2, Tuğberk Çatkın 3, İbrahim Üçdağ 3, Atakan Şirin 1, Sarp Seymen 1, Şener Can, Veli Kara

Köyceğiz Belediyespor: Ali Aras, Memiş Mert Öztürk - Emre Tosun 2, Burak Dağcı 2, Mehmet Bulut 2, Lupesco 3, Behçet Çimen 3, Ekrem Tüfekçidere 5, Şuayip Işıldak 2, Hüseyin Pamuk 3, Talha Kurd 1, Hakan Avvuran, Furkan Giray Özkara - İSTANBUL

Hentbol Erkekler Süper Ligi: Spor Toto SK: 24 Köyceğiz Belediyespor: 23
Hentbol Erkekler Süper Ligi: Spor Toto SK: 24 Köyceğiz Belediyespor: 23
Hentbol Erkekler Süper Ligi: Spor Toto SK: 24 Köyceğiz Belediyespor: 23

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Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Hentbol, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hentbol Erkekler Süper Ligi: Spor Toto SK: 24 Köyceğiz Belediyespor: 23 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hentbol Erkekler Süper Ligi: Spor Toto SK: 24 Köyceğiz Belediyespor: 23 - Son Dakika
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